Turismo, l´Isola alla Bit di Milano

CAGLIARI - La Sardegna grande protagonista alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano all’Allianz MiCo da domani, 12 febbraio a martedì 14. L’assessore al Turismo, Gianni Chessa, parteciperà all'inaugurazione dello Stand della Regione Sardegna e alle 12.30 terrà una conferenza stampa. «Una grande opportunità per la Sardegna – sottolinea l’assessore al Turismo Gianni Chessa. Gli spazi espositivi a disposizione di oltre 1000 metri quadrati consentiranno alla nostra Isola di mettersi in vetrina, non solo per il suo ricco patrimonio ambientale e culturale ma anche per le numerose eccellenze che fanno della nostra Isola una delle mete turistiche più ricercate ed ambite dai turisti. L’obbiettivo è quello di promuovere nel mercato nazionale e internazionale, migliorando i grandi numeri del 2022, le meraviglie della nostra terra in tutte le sue sfaccettature, dal comparto enograstronomico, vero fiore all’occhiello, a quello archeologico alle zone interne, in modo che i visitatori possano godere delle molteplici bellezze che creano unicità, non solo nei mesi estivi».



In vetrina anche l’archeologia, i monumenti, i gruppi folk e i cammini religiosi. Presenti la Fondazione Barumini e la Fondazione Monte Prama e I Borghi di Saboris Antigus. Sono 9 Paesi, uniti dal filo rosso delle sagre autunnali che si presentano per la prima volta come circuito turistico.

Dopo un 2022 da record, con oltre 7 milioni di arrivi, il Presidente della Regione Christian Solinas è fiducioso per il raggiungimento di nuovi traguardi. Ci aspettiamo di consolidare il trend, dice il Presidente. Il 2023 può essere un altro anno ricco di soddisfazioni. Siamo convinti che l'immenso patrimonio paesaggistico e ambientale, unito alla ricchezza di tradizioni, cultura, monumenti archeologici e storici, possa confermare l'Isola tra le destinazioni turistiche più amate e ricercate. L’obiettivo adesso, dice il Presidente, è quello di un concretizzare e consolidare un consistente allungamento della stagione turistica.



Alla BIT quest’anno la Sardegna è presente con un proprio spazio espositivo di 1.050 metri quadri, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Camera di commercio di Cagliari, che ospita 57 coespositori contro i 46 del 2022 e 114 operatori, in rappresentanza dei vari settori: dal ricettivo ai servizi dal turismo religioso ai consorzi turistici. Nello stand, realizzato con grandi spazi bianchi decorati con fregi stilizzati e ripresi dalla tradizione, oltre a grandi foto e megaschermi che riportano i prodotti turistici classici dell’Isola, anche due grandi colonne rivestite di essenze mediterranee, a ricordare i colori ed i profumi della macchia tipica della Sardegna. In anteprima assoluta verranno poi presentate 6 guide sul turismo outdoor in Sardegna e realizzate in collaborazione con la casa editrice EDT.