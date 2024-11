Cor 11 febbraio 2023 Ad Olmedo in scena Fc Alghero-Lepri Torres Dopo aver concluso il girone di andata con la vittoria di domenica scorsa nel big match contro il Mara, la Fc Alghero, capolista del girone F del campionato di Terza Categoria, ritorna in campo per la prima giornata di ritorno



ALGHERO - Domenica 12 febbraio, al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, arriverà il Marzio Lepri Torres reduce dal prezioso pareggio conquistato nel derby contro il Centro Storico Sassari. All'andata la FC Alghero vinse contro il Marzio Lepri, con un gol di Fofana, sul campo in terra battuta di Baddimannitta. Per l'occasione la quadra algherese spera nel recupero di alcuni giocatori ancora in non perfette condizioni fisiche. La FC Alghero si presenta al giro di boa forte del primo posto in classifica con 34 punti, frutto di 11 vittorie e un pareggio.



«Siamo soddisfatti del girone di andata con la quadra che ha saputo reagire ad ogni situazione – sottolinea l'allenatore Pippo Zani – un plauso ai ragazzi che si sono sempre allenati bene, poi c'è uno spogliatoio unito e questo è fondamentale. Ora inizia il girone di ritorno e, come sappiamo, è una sorta di nuovo campionato con le quadre che sono migliorate rispetto alla prima parte del torneo. Per quanto ci riguarda non dobbiamo perdere la concentrazione perché – prosegue il tecnico giallorosso – sono sicuro sarà più duro dell'andata. Domenica incontreremo una quadra giovane che sta facendo molto bene. Grande rispetto per il Marzio Lepri che cercheremo di affrontare al meglio. Ci mancherà ancora qualche giocatore, ma chi scenderà in campo so che darà il massimo».