S.A. 13 febbraio 2023 Bitas Alghero, proroga domande Prorogati fino al 19 febbraio i termini di presentazione delle manifestazioni d´ interesse per la partecipazione al workshop previsto in occasione della Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna che si svolgerà ad Alghero il 24 marzo



ALGHERO - L'assessorato del Turismo comunica che i termini di presentazione delle manifestazioni d' interesse per la partecipazione al workshop (B2B) tra offerta regionale e domanda nazionale e internazionale, previsto in occasione della BITAS, Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna, che si terrà ad Alghero il 24 marzo 2023 - dalle ore 9 alle 18, sono prorogati fino alle ore 23 del 19 febbraio 2023.