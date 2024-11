S.A. 15 febbraio 2023 Cane scuoiato a Sassari, taglia da 5mila euro AIDAA fa diventare un caso nazionale la macabra uccisione di un cane in un quartiere del capoluogo turritano. L´associazione in difesa dei cani ha deciso di offrire una ricompensa a chi denuncia il responsabile



SASSARI - «Un orrore indescrivibile un crimine il cui responsabile deve pagare la sua pena anche putroppo le leggi in Italia per chi commette simili reati di fatto non prevede pene di una severità rapportata all'atrocità del crimine commesso in questo caso parliamo del cane, presumibilmente un levriero ucciso, scuoiato e fatto a pezzi nel rione Carbonazzi a Sassari».



E' il commento diffuso da AIDAA che fa diventare un caso nazionale la macabra uccisione di un cane in un quartiere del capoluogo turritano. Per questo motivo l'associazione in difesa dei cani ha deciso di offrire una «ricompensa di 5.000 euro che vràà pagata a chiunque con una denuncia formale fatta davanti alle autorità preposte permetta di individuare, processare e far condannare in via definitiva l'autore o gli autori di questo crimine».