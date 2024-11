Cor 16 febbraio 2023 Parte malissimo l´Alghero-Milano Continuità superata, Ryanair pronta a connettere l'Isola Primo aereo alle 9 da Alghero, ultima partenza da Linate alle 19. Da ieri in vendita i biglietti Ita Airways in continuità territoriale ma non mancano lamentele e polemiche. Orari decisamente scomodi



ALGHERO - Decolleranno venerdì 17 febbraio i collegamenti di Ita Airways operati in continuità territoriale sulla rotta Alghero-Milano Linate. La compagnia si è aggiudicata la gara per gestire la rotta in esclusiva fino al 28 ottobre 2023 ed è stata autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per l’intero periodo. Non è ancora ufficialmente partita la nuova fase di continuità dall'aeroporto di Alghero che però già fioccano le polemiche a causa soprattutto degli orari decisi dalla compagnia aerea: partenza dalla Sardegna alle ore 8.55 e rientro alle 19 (entrambi rientranti nella forbice consentita dal bando, 7/9 la mattina, 19/22.30 la sera, con tolleranza di ulteriori 30 minuti).



Parte malissimo l'Alghero-Milano Linate. In pratica gli orari, scontentano tutti: Chi deve raggiungere per questioni sanitarie il continente, chi deve recarsi nel nord Italia per sport, chi per lavoro (è il caso dei rappresentanti di commercio). Nella migliore delle ipotesi, infatti, partire alle 9 dalla città di Alghero significa non essere prima delle 11 al centro di Milano, con tutto ciò che questo comporta. Analoghi problemi per il collegamento da Milano Linate della sera, che obbliga a raggiungere l'aeroporto nel tardo pomeriggio, rendendo gravoso, se non addirittura impossibile, il rientro in giornata.



Alla base della decisione della compagnia semplici questioni economiche. In questo modo il vettore utilizzato per la continuità territoriale rimane basato nell'aeroporto di Milano, rendendo più vantaggioso e meno dispendioso il servizio. Anche in questo caso, a rimetterci anche economicamente, i sardi e chi, gioco-forza, sarà costretto ad allungare il viaggio col pernottamento pur di trascorrere qualche ora in più sulla terraferma. Dalla Regione sarebbe già partita la richiesta di revisione immediata dell'operativo, nel frattempo a divampare nel nord dell'isola sono le polemiche.



