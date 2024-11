S.A. 17 febbraio 2023 Stop crediti e Superbonus: caos imprese La preoccupazione delle imprese artigiane della Sardegna per stop a sconto in fattura e cessione crediti. Nell’Isola oltre 300milioni incagliati e a rischio anche l’iniziativa della Regione per l’acquisto di 250milioni di crediti



CAGLIARI - Un provvedimento inaspettato, ingiusto e dannoso, che lascia

increduli noi e tutte le imprese artigiane e i professionisti che

operano del Sistema Casa della Sardegna. Per questo speriamo in un

ripensamento del Governo per evitare ulteriori situazioni di crisi

finanziaria alle realtà produttive e un problema di carattere

“sociale” per quei committenti che hanno basato la fattibilità dei

lavori sulla possibile cessione del credito. E’ questo il commento di Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Sardegna, e Giacomo Meloni, Presidente degli edili artigiani, sul decreto legge relativo alla cessione dei crediti approvato ieri dal Governo.



«Speravamo in una soluzione che risolvesse il problema, invece non

solo non c’è nessuna risposta ma, al contrario, il Governo ha

bloccato, tranne in limitati casi, la possibilità di continuare ad

applicare lo sconto in fattura o a cedere i crediti – proseguono Lai e

Meloni – con questa situazione ci potremmo trovare, infatti, sia con

il problema irrisolto dei crediti incagliati, sia con una

ingestibilità dei cantieri in corso, il tutto unito a un netto ritorno

al 2019 quando gli interventi sulle case venivano realizzati solo da

chi aveva disponibilità economiche per farlo. Un improvvido e

malaugurato smantellamento dei bonus edilizi, potrebbe far ripiombare

il settore delle costruzioni negli anni più bui del settore». Secondo Confartigianato Sardegna il blocco previsto nel decreto legge

coinvolge le tante imprese che, sulla base delle norme sinora vigenti,

hanno effettuato investimenti ed assunzioni nella prospettiva, di

primi accordi con i committenti, di poter continuare ad operare

garantendo lo sconto in fattura. Con buona pace degli obiettivi green

che la misura avrebbe aiutato a raggiungere. Anche il blocco della

possibilità di acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici

rappresenta un altro incomprensibile ostacolo.



Secondo i dati al 31 dicembre scorso, data della effettiva cessazione

del superbonus 110%, in Sardegna la norma ha generato 2milioni e

467mila euro al giorno per un equivalente di 74milioni al mese ovvero

un totale di 2miliardi e 99milioni di detrazioni che, sugli oltre

12mila edifici interessati, hanno attivato un giro d’affari di 4

miliardi e 400milioni di euro, di cui 2miliardi e 880milioni come

effetto diretto sulle imprese edili e sui tecnici e di 1 miliardo e

500milioni di euro di indotto. «Purtroppo – rimarcano Lai e Meloni – in Sardegna, nonostante l’enorme mole d’investimenti che sono andati a ricadere positivamente su imprese, tecnici e indotto, ci sono ancora oltre 300milioni di euro che le realtà sarde del Sistema Casa non sono ancora riuscite a incassare attraverso la cessione dei crediti. Ovvero migliaia di imprese rischiano seriamente di chiudere per mancanza di liquidità». Oltre a questo, c’è anche la situazione delle famiglie che hanno lasciato casa, trasformata nei mesi scorsi in cantiere per i lavori di efficientamento energetico agevolati al 110%, e da mesi sono in

affitto senza riuscire a prevedere quando potranno fare ritorno nelle

loro abitazioni.