Cor 18 febbraio 2023 SoloWomenRun, superate le 10mila iscrizioni Un grande entusiasmo fin dall’apertura delle adesioni il primo giorno di gennaio, cresciuto costantemente settimana dopo settimana. Grazie ai partner che sostengono la manifestazione, il limite massimo è stato spostato a 12mila



CAGLIARI - La Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale dei record in programma domenica 5 marzo, ha superato le 10mila iscrizioni e sarà uno degli eventi running al femminile più partecipati d’Italia del 2023. Un grande entusiasmo fin dall’apertura delle adesioni il primo giorno di gennaio, cresciuto costantemente settimana dopo settimana. Grazie ai partner che sostengono la manifestazione, il limite massimo è stato spostato a 12mila.



Associazioni, gruppi di amiche, team sportivi, sono tanti i sodalizi che saranno di corsa nella Open, camminata ludica senza classifica finale, di circa 5 km, mentre nel tracciato più lungo di circa 10km, la competitiva Challenge, si sfideranno le più sportive. Il percorso sarà lo stesso, con partenza e arrivo alla fiera, un giro per le Open, due giri per le Challenge, prima della grande festa finale che chiuderà una giornata all’insegna dello sport ma soprattutto della solidarietà.



Parte del ricavato della corsa sarà infatti destinato al Charity Goal, che finanzierà tre progetti presentati da altrettante associazioni operative nel sociale sul territorio. Ultimissimi giorni quindi per iscriversi, online o presso Deriu Sport, al centro Commerciale "I Mulini". Sempre sul sito è pubblicato anche il percorso completo, nel dettaglio, e tutte le informazioni utili a chi parteciperà.