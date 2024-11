Cor 18 febbraio 2023 Al Teatro Verdi la stagione concertistica I concerti inizieranno alle 20,30. Info e prenotazioni: 079236121. Si comincia giovedì 9 marzo con il duo Rachlin – Golan violino e pianoforte. Un duo con un violinista ampiamente ritenuto uno dei solisti più rinomati del nostro tempo



SASSARI - Ritorna al teatro Verdi di Sassari la stagione concertistica “I Grandi Interpreti della Musica” con nove appuntamenti che dal 9 marzo al 19 maggio porteranno sullo storico palco cittadino il grande concertismo internazionale. Il programma, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna, oltre alla consueta presenza di artisti di punta della musica classica, si caratterizza per alcuni eventi originali che abbinano la musica al racconto e alle arti figurative. Un’altra novità è il battesimo di un complesso strumentale stabile la nascente: Teatro Verdi Chamber Orchestra. «Da marzo il Teatro Verdi - dice il direttore artistico della cooperativa Stefano Mancini - torna ad essere il luogo della concertistica, sinfonica e cameristica - . Sullo storico palcoscenico di Sassari si esibiranno, come succede oramai con una certa regolarità, artisti invidiati da tutte le agenzie internazionali e dove trovano spazio solisti in transito in Europa che raggiungeranno la Sardegna e Sassari dopo tappe a Milano, Parigi, Berlino, Roma e Torino. Una scelta determinata anche grazie all'acustica del Verdi che permette, agli esecutori e agli ascoltatori, di fruire con comodità di un suono di rara perfezione» .



“I Grandi Interpreti della Musica”, gioiello della programmazione del Teatro e/o Musica da più di dieci anni, si caratterizza per alcuni eventi originali che fanno dialogare fra loro diverse tradizioni artistiche. “Nelle proposte non ci è mancata la fantasia - conclude Mancini - Interessante novità è il battesimo della nascente Teatro Verdi Chamber Orchestra, un complesso strumentale in residenza al Teatro Verdi che consentirà di arricchire, oltre ai recital solistici, la letteratura musicale sinfonica e cameristica. Alcuni concerti verranno proposti in matinée per le scuole, in particolare l’originale spettacolo con un suggestivo confronto Monteverdi/Caravaggio (venerdì 17 marzo) dal titolo “Pur ti Miro” che unisce musica, pittura e racconto. In scena tableaux vivants caravaggeschi sulle note Monteverdiane. Doppio appuntamento anche per “L’affare Vivaldi” venerdì 21 aprile: un concerto reading sulle musiche di Vivaldi tratto da un racconto di Federico Maria Sardelli”.



Si comincia giovedì 9 marzo con il duo Rachlin – Golan violino e pianoforte. Un duo con un violinista ampiamente ritenuto uno dei solisti più rinomati del nostro tempo. Rachlin suona uno Stradivari “ex Liebing” del 1704. Venerdì 24 marzo un altro celebre duo violino e pianoforte formato dai fratelli Troussov uniti dal talento. Solisti con la neonata Teatro Verdi Chamber Orchestra con i concerti di Mozart e Mendelsshon. Venerdì 31 marzo: Il violoncellista Ettore Pagano giovanissimo talento italiano vincitore di concorsi internazionali e corteggiato da tutte le istituzioni musicali. Accompagnato dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra eseguirà brani di Cijakovsky. Venerdì 28 aprile Andrea Ivaldi dirigerà il complesso strumentale Teatro e/o Musica con Federico Pulina al pianoforte in : Omaggio a Gyorgy Ligeti nel centenario della nascita,. Venerdì 5 maggio: Il ritorno a Sassari dell’acclamata pianista canadese Angela Hewitt con un programma di grande fascino tra Scarlatti e Brahms in un recital solistico. Venerdì 12 maggio sarà Il contrabbassista Gabriele Ragghianti a proporre brani di rara esecuzione ma di grande virtuosismo in un concerto solistico con l’orchestra cameristica del Verdi. Gran Finale venerdì 19 maggio con Il duo Waskiewicz – Rebaudengo viola e pianoforte che proporrà un programma vario dai classici ai contemporanei e trascrizioni di musica balcanica e spagnola.