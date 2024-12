S.A. 22 febbraio 2023 Educazione stradale nelle scuole sassaresi L’Automobile Club Sassari lancia il “Wrc nelle scuole 2023”, sicurezza stradale e motorsport spiegati ai ragazzi prendendo spunto dal Rally Italia Sardegna, data tricolore del Mondiale Wrc



SASSARI - L’Automobile Club Sassari, in collaborazione con Aci e Aci Sport, è pronto a riproporre anche quest’anno l’apprezzato e atteso “Wrc nelle scuole”. Il progetto, collegato al World Rally Championship, riparte oggi e, anche nell’edizione 2023, ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare i giovani studenti delle scuole ai temi dell’educazione stradale, sportiva e ambientale. Per la realizzazione del programma, oltre al direttore dell’Automobile Club Sassari, Alberto Marrone, che si occuperà dell’attività di informazione e sensibilizzazione sul tema dell’educazione stradale, verranno coinvolti anche alcuni formatori esterni all’Ente, tra cui un equipaggio di una vettura da rally.



Il progetto, nato nel 2013 su iniziativa del navigatore osilese Francesco Cozzula, mira a proporre ai ragazzi, oltre al corretto comportamento da tenere sulla strada, anche un approfondimento della disciplina sportiva automobilistica prendendo spunto proprio dal Rally Italia Sardegna. Il calendario del “WRC nelle scuole 2023” prevede la realizzazione di circa quindici incontri in vari Istituti Scolastici della provincia di Sassari. In occasione di alcuni di questi, è previsto anche l’intervento del personale della Polizia Locale, delle Amministrazioni Comunali o delle Forze dell’Ordine.



L’iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione istituzionale in materia di sicurezza stradale tra l’Aci Sassari, le Istituzioni Scolastiche e le Amministrazioni Comunali, nel quadro delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali. Educare alla sicurezza stradale significa trasmettere valori condivisi per formare giovani responsabili e consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. La conoscenza e il rispetto delle regole, delle persone e degli spazi, l’adozione di comportamenti corretti e la consapevolezza delle conseguenze derivanti dagli stessi sono le principali caratteristiche della mobilità sicura e sostenibile.