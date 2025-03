Cor 11:40 Rally Italia Sardegna: la docu-serie Nasce "Dust to Dusk", la docu-serie che racconta il dietro le quinte del Rally Italia Sardegna. Sulla scia del successo di “RIS Heroes” lanciato nel 2023, ACI Sport annuncia una nuova produzione cinematografica che svela il lavoro e le emozioni dietro l’organizzazione dell’evento italiano del FIA World Rally Championship. Otto episodi, trasmessi su ACI Sport TV e disponibili online su YouTube, per vivere il Rally Italia Sardegna come mai prima d’ora



OLBIA - "Dust to Dusk" sarà la nuova docu-serie che porterà gli appassionati di rally e motorsport dietro le quinte del Rally Italia Sardegna 2025, raccontando il lavoro, le sfide e la passione che rendono possibile l’evento italiano del FIA World Rally Championship organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Sardegna.



Divisa in otto episodi da 8-10 minuti ciascuno, la serie verrà trasmessa in prima visione su ACI Sport TV a partire da metà Aprile. Sarà disponibile anche sul canale YouTube di ACI Sport. I contenuti saranno totalmente inediti e seguiranno in tempo reale la preparazione della gara. Un format innovativo che si distingue dalle produzioni tradizionali ed accompagnerà il pubblico fino al via del rally per concludersi con gli episodi finali dopo l’evento.



Con uno stile cinematografico e un racconto immersivo, "Dust to Dusk" metterà al centro non solo le auto e i piloti, ma soprattutto i veri protagonisti dell’organizzazione: i tecnici, i direttori di gara, i responsabili della sicurezza e tutti coloro che lavorano dietro le quinte per portare il WRC in Sardegna senza dimenticare il pubblico appassionato che segue e sostiene questo evento unico nel mondo. Un viaggio emozionante che punta a coinvolgere gli appassionati del rally, ma anche un pubblico più ampio, affascinato dalla qualità delle riprese e dalla profondità della narrazione.