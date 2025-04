Cor 7:33 Aperte le iscrizioni al Rally Italia Sardegna Evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Sardegna che dal 5 all’8 giugno riporterà il FIA World Rally Championship sull’Isola dei Quattro Mori quale sesto round, unico italiano, della stagione iridata



OLBIA - Aperte le iscrizioni al Rally Italia Sardegna, l’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Sardegna che dal 5 all’8 giugno riporterà il FIA World Rally Championship sull’Isola dei Quattro Mori quale sesto round, unico italiano, della stagione iridata. Il rally, disegnato con il coordinamento dell’ex campione del mondo rally Tiziano Siviero, si svolgerà quest’anno si di un percorso estremamente affascinante che torna ad annoverare 324,64 chilometri di prove speciali distribuiti su tre tappe. Un ritorno ad un format esteso, pensato per mettere alla prova equipaggi e mezzi con una sfida tecnica e fisica di alto livello contornata dall’unico e inimitabile paesaggio della Sardegna.



L’evento prenderà il via giovedì 5 giugno con lo shakedown di Olbia ricavato sull’apprezzata prova speciale di “Cabu Abbas” (2,19 km), un tratto spettacolare a pochi minuti dal parco assistenza, ideale per rifinire le ultime regolazioni in vista della gara e perfetto per consentire al pubblico un’esperienza immersiva ed emozionante. La prima tappa, venerdì 6 giugno, prevede sei prove per un totale di oltre 120 chilometri cronometrati, con due passaggi sulle classiche “Arzachena”, “Sa Conchedda” a cui si aggiunge il crono totalmente nuovo di “Telti-Calangianus-Berchidda” attesissimo dagli appassionati. Sabato 7 giugno si replica con un chilometraggio simile e tre tratti cronometrati da ripetere: “Coiluna–Loelle”, “Lerno–Su Filigosu” e “Tula–Erula”. Un trittico che rappresenta di per sé stesso l’essenza del Rally Italia Sardegna e dove, sicuramente, si farà anche un’importante differenza per la classifica.



Domenica 8 giugno si correrà la giornata conclusiva, con 79,18 chilometri decisivi e paesaggi mozzafiato. Protagonista sarà la Power Stage completamente nuova di “Porto San Paolo”, incorniciata dallo scenario unico dell’isola di Tavolara, che si conferma la cartolina simbolo dell’edizione 2025. Il secondo passaggio su questo tratto ospiterà la Power Stage, prevista alle 13:15. Attenzione però al ritorno dopo 12 anni di “San Giacomo-Plebi” che avrà l’onere e l’onore di riportare una prova di oltre 24 chilometri nella tappa conclusiva. Una sfida fondamentale e indedita che permetterà di giocare a carte scoperte anche alla domenica. La gara sarà ancora una volta basata a Olbia, che ospiterà il parco assistenza al Molo Brin corredato di un ricco cartellone di eventi collaterali. Prossimamente verranno svelati tutti i dettagli e gli appuntamenti di una kermesse che andrà oltre il consueto spettacolo sportivo.