Attesa ad Alghero per il concerto del 1° Maggio

Concerto del Primo Maggio ad Alghero, attesa per le Bonas Noas dei Tazenda e Bertas. A partire dalle 16 in Piazza Sulis i concerti delle band. Alle 20 Sina



ALGHERO - «Siamo molto felici che la data scelta per questo rinvio del concerto di Pasquetta sia stata quella del Primo Maggio. Una data simbolica sicuramente a noi molto cara e, soprattutto, adattissima a festeggiare il primo concerto in piazza del tour 2025. Finora quest’anno siamo stati in teatro, e per di più con la nuova formazione. È proprio il caso di dire che inizia il nostro tour di Bonas Noas!».



Così i Tazenda nell'approssimarsi del concerto di giovedì Primo Maggio ad Alghero. L'evento rimandato in segno di lutto per la morte di Papa Francesco si prepara a richiamare appassionati e visitatori per una giornata dedicata alla grande musica sarda. Saranno i Bertas e i Tazenda a colorare la Piazza Sulis con due live che si preannunciano di grande effetto.



A partire dalle 16:00 maxi concerto inizierà con i Bertas. A seguire, dalle 18, sarà la volta dei Tazenda, con il live del tour 2025 Bonas Noas, La nuova formazione vedrà sul palco, a fianco ai due fondatori Gigi Camedda (voce e tastiera) e Gino Marielli (chitarre e voce), anche la voce di Serena Carta Mantilla. La serata culminerà con un'esibizione straordinaria di Sina, prevista per le ore 20:00. Il giovane artista nato nella nostra città, classe '95, con il suo talento sta conquistando il panorama musicale italiano.