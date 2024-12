S.A. 22 febbraio 2023 Odontotecnico romeno diventa cittadino italiano Constantin Prisaca è cittadino italiano dopo 16 anni passati a Porto Torres come odontotecnico. Oggi la cerimonia dal sindaco Massimo Mulas



PORTO TORRES - Da oggi è ufficialmente cittadino italiano dopo 16 passati lavorando a Porto Torres come odontotecnico. Constantin Prisaca, nato in Romania nel 1976 e residente in Italia dal 2007, ha ricevuto la pergamena firmata dal presidente della Repubblica dalle mani del sindaco Massimo Mulas, nel corso di una piccola cerimonia che si è svolta ieri nel Palazzo del Marchese. Prisaca, arrivato in città quasi per caso inseguendo un'opportunità lavorativa, si è talmente innamorato di Porto Torres da sentirsi ormai a pieno titolo un vero cittadino turritano. Il sindaco Mulas ha ringraziato il neo-cittadino italiano per il contributo dato in questi anni alla costruzione della comunità e ha ricordato i valori dell'accoglienza e dell'incontro tra culture diverse, che rappresentano le fondamenta su cui si è costruita nei secoli l'identità di Porto Torres.