G.P. 23 febbraio 2023 Miniere del turismo: nuova vita



Nuova vita alle miniere del turismo fino ai "data center": a seguire questo percorso in ambito scientifico sono soprattutto gli spazi minerari presenti in Sardegna. Uno è il progetto Aria, progetto di studi della miniera di carbone del Sulcis monte Sinnai a Nuraxi Figus un altro a Lula Nuova vita alle miniere del turismo fino ai "data center": a seguire questo percorso in ambito scientifico sono soprattutto gli spazi minerari presenti in Sardegna. Uno è il progetto Aria, progetto di studi della miniera di carbone del Sulcis monte Sinnai a Nuraxi Figus un altro a Lula • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat