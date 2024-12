Cor 23 febbraio 2023 Colledanchise, cinquant´anni per l´algherese Presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, è stato consegnato al prof. Antonello Colledanchise il “Premio Internazionale Tacita Muta per le minoranze linguistiche”. Presenti a Roma Conoci e Cocco, le loro parole



ALGHERO - In occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre, istituita dall'Unesco nel 1999, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, è stato consegnato al prof. Antonello Colledanchise - alla presenza dei parlamentari del gruppo delle minoranze, Manfred Schullian e Renate Gabhard, degli organizzatori e della giuria presieduta da Neria De Giovanni - il “Premio Internazionale Tacita Muta per le minoranze linguistiche”. Tra gli intervenuti, presenti a Roma il sindaco della città di Alghero, Mario Conoci, e l'assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco, a testimonianza dell'importanza e del valore storico e culturale dell'Algherese. L’attività cinquantennale del professor Colledanchise, che ha scritto poesie e canzoni in algherese contribuendo, nel tempo, alla fattiva valorizzazione della lingua - hanno sottolineato i due esponenti dell'Amministrazione comunale - è una delle migliori dimostrazioni di amore nei confronti della nostra identità linguistica veicolata attraverso l'arte della musica.