S.A. 25 febbraio 2023 Sfida al vertice tra Alghero e Ittiri In Prima Categoria è in programma la sesta giornata di ritorno e questa domenica al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia va in scena il match di cartello. Un solo punto divide le due squadre



ALGHERO - La Sardegna del pallone torna in campo dopo un weekend di sosta. In Prima Categoria è in programma la sesta giornata di ritorno e questa domenica al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia va in scena il match di cartello. L’Alghero affronta l’Ittiri Sprint: prima contro seconda. Un solo punto divide le due squadre, con i giallorossi che guidano la classifica. Il pareggio sul campo del Monte Alma ha lasciato un po' l’amaro in bocca e ha consentito alla più diretta inseguitrice, l’Ittiri Sprint appunto, di avvicinarsi a capitan Mereu e compagni.



All’andata finì 2-0 per la formazione ittirese, in una situazione ancora di rodaggio per l’Alghero che poi è cresciuto giornata dopo giornata in termini di gioco e mentalità. Vincere, dunque, per vendicare la sconfitta di novembre ma soprattutto per tentare nuovamente l’allungo in

classifica. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria per il mister Gianni Piras, che ha recuperato quasi tutti i giocatori. Si è rivisto in campo Matteo Tedde, per lui possibile esordio questa domenica.



Recuperati pienamente anche Manunta e Caddeo, da valutare invece le condizioni di Sini. Tornano, invece, dopo il turno di squalifica sia Nino Pinna che Carlito Fermina. Per il match di domenica la società del presidente Andrea Pinna confida anche nel supporto dei tifosi che in più di un’occasione hanno rappresentato il dodicesimo uomo in campo. Servirà

anche il loro calore per sostenere la squadra in un match che può rappresentare il crocevia della stagione.