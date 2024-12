G.P. 26 febbraio 2023 Birra dell´Anno, dall´Abruzzo alla Sardedgna



Birra dell´anno: sei premiate in Abruzzo e due in Sardegna. La cerimonia che ha fatto conoscere tutte le birre vincitrici di quest´anno nelle 45 categoria del conocorso, si è svolta al Beer&Tech Arena il primno giorno di Beer&Food Attraction, esposizione alla Fiera di Rimini Birra dell´anno: sei premiate in Abruzzo e due in Sardegna. La cerimonia che ha fatto conoscere tutte le birre vincitrici di quest´anno nelle 45 categoria del conocorso, si è svolta al Beer&Tech Arena il primno giorno di Beer&Food Attraction, esposizione alla Fiera di Rimini • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat