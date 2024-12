Cor 4 marzo 2023 «Transizione ecologica, ma con le realtà locali» off shore davanti alla costa algherese. Numerosi gli autorevoli interventi a sottolineare l’importanza dell’argomento trattato «In campo per una reale transizione ecologica» Lo ha precisato il sindaco di Alghero, Mario Conoci, con riferimento anche ai numerosi interventi richiesti per installare campidavanti alla costa algherese. Numerosi gli autorevoli interventi a sottolineare l’importanza dell’argomento trattato



ALGHERO - «I cambiamenti climatici, la crisi ambientale e la salvaguardia dell’ambiente sono temi globali che non possono più essere messi in secondo piano e che necessitano di essere affrontati con la dovuta urgenza e con il coinvolgimento, non solo di nazioni, governi e multinazionali, ma anche delle piccole comunità locali. È fondamentale, come comunità, partecipare e lavorare perché una transizione ecologica si compia nel più breve tempo possibile, ma vogliamo che avvenga con un reale coinvolgimento delle comunità locali per le scelte che vengono fatte sul nostro territorio». Lo ha precisato il sindaco di Alghero, Mario Conoci, con riferimento anche ai numerosi interventi richiesti per installare campi off shore davanti alla costa algherese.