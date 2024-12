Cor 9 marzo 2023 Michele Pais col ministro Calderoli

Sul tavolo autonomia e insularità «Massima condivisione del Ministro all´inserimento del principio di insularità nel disegno di legge sull'autonomia differenziata e apertura a successivi confronti con la Conferenza delle Assemblee legislative che potranno confrontarsi così al proprio interno sul tema». Le parole di Michele Pais



ROMA - «Un incontro assolutamente proficuo quello di oggi tra il ministro Calderoli e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il Ministro si è mostrato assolutamente aperto al confronto e si è detto completamente favorevole alla integrazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata con il principio di insualità, stabilito dall'articolo 119, sesto comma, della costituzione. Un'integrazione che, naturalmente, dovrà avvenire in sede di approvazione parlamentare ma che, comunque, avrà il parere favorevole del ministro».



Così il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais commenta l'incontro di oggi a Roma tra i presidenti di tutti i Consigli regionali ed il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. «Abbiamo affrontato anche il tema del collegio europeo per la Sardegna - continua Michele Pais - il Ministro è disponibile ad avviare un processo condiviso, che potrebbe partire dalla Conferenza delle Regioni, per fare in modo che ci sia una legge che consenta la rappresentanza certa della Sardegna a Bruxelles».



«Il ministro si è reso disponibile ad incontrare regolarmente la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali per discutere e approfondire le istanze e gli argomenti che verranno portati dalle Assemblee legislative regionali sul tema dell'Autonomia differenziata - conclude Pais - questo consentirà ai singoli Consigli regionali di affrontare il tema, così come farà la Sardegna nei prossimi giorni».