Cor 13 marzo 2023 A Cagliari con 7 ore di ritardo la nave da Palermo



CAGLIARI - È arrivato intorno alle ore 3.30 di questa mattina al porto di Cagliari traghetto del Gruppo Grimaldi Europa Palace, dopo essere stato fermo per circa 8 ore a Palermo per consentire accertamenti delle autorità di polizia, avviati a seguito della denuncia di presunte molestie da parte di una passeggera.



Essendo stato informato dalla stessa passeggera della presunta molestia, il Comandante dell’Europa Palace ha immediatamente avvertito le autorità di polizia all’arrivo della nave nel Porto di Palermo. Tutto l’equipaggio si è prontamente messo a disposizione delle autorità competenti fin dall’avvio delle indagini e dei sopralluoghi a bordo, che si sono protratti fino al primo pomeriggio con la nave ferma nel porto del capoluogo siciliano.



Intanto, in attesa che la nave potesse salpare con destinazione Cagliari, il Gruppo ha offerto assistenza ai passeggeri in partenza da Palermo, tra cui l’upgrade gratuito in cabina per chi viaggiava in posto ponte. Il Gruppo Grimaldi esprime solidarietà alla passeggera e resta a piena disposizione delle autorità giudiziarie e di polizia per fare luce sull’accaduto.