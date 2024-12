S.A. 20 marzo 2023 Sennori nel Cammino di Santu Jacu l sindaco, Nicola Sassu, accompagnato dalla vicesindaco e assessora alla Cultura e Turismo, Elena Cornalis, ha firmato oggi il Protocollo d’intesa con cui si dà il via al progetto che, sul modello del Camino di Santiago, valorizzerà la Sardegna attraverso un percorso che coinvolge una cinquantina di Comuni nell’isola



SENNORI - Sennori entra nel circuito del “Cammino di Santu Jacu in Sardegna”. Il sindaco, Nicola Sassu, accompagnato dalla vicesindaco e assessora alla Cultura e Turismo, Elena Cornalis, ha firmato oggi, nella sala del Consiglio del Palazzo Regio di Cagliari, con l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, il Protocollo d’intesa con cui si dà il via al progetto che, sul modello del Camino di Santiago, valorizzerà la Sardegna attraverso un percorso che coinvolge una cinquantina di Comuni nell’isola.



«Far parte del percorso del Cammino di Santu Jacu è una grande opportunità per far conoscere le bellezze naturali e storiche del nostro territorio, così come le produzioni di eccellenza delle nostre aziende enogastronomiche e artigianali», commentano Sassu e Cornalis. «L’Amministrazione tutta ha voluto cogliere questa occasione che siamo certi darà una spinta notevole all’economia del nostro paese e offrirà un palcoscenico internazionale alle meraviglie del territorio».



Il progetto del Cammino di Santu Jacu in Sardegna è stato presentato dagli otto Comuni capofila (Goni, Ittireddu, Mandas, Noragugume, Nughedu Santa Vittoria, Orosei, Perdaxius e Soleminis), e si lega al percorso europeo che celebra il cammino di San Giacomo. Ora il progetto va avanti con la definizione delle azioni che ciascun Comune dovrà mettere in pratica secondo uno schema generale che si sviluppa su sette assi: azioni immateriali, azioni materiali collettive, interventi sui monumenti simbolo, interventi sui contesti dei monumenti, accoglienza dei pellegrini, centri di documentazione, le vie del pellegrinaggio.



Nella foto: l'assessore Cornalis e il sindaco Sassu