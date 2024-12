S.A. 20 marzo 2023 Pasqua: voli aggiuntivi su Alghero-Milano Alghero-Milano Linate più 22 voli e Cagliari-Milano Linate più 18. Novità prevista per quei giorni è rappresentata dal ripristino del volo Ita Alghero-Milano delle 7 del mattino



ALGHERO - L’assessorato regionale dei Trasporti ha dato oggi il nulla osta operativo a Ita Airways per 40 voli aggiuntivi sulle rotte Alghero-Milano Linate (22) e Cagliari-Milano Linate (18) e viceversa per i periodi dal 3 al 12 aprile e dal 20 al 28 aprile. Un’ulteriore novità prevista per quei giorni è rappresentata dal ripristino del volo Ita Alghero-Milano delle 7 del mattino. Lo comunica l’assessore dei Trasporti, Antonio Moro.