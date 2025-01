S.A. 21 marzo 2023 Costa Crociere sbarca anche a Oristano La Costa Crociere sbarcherà anche nello scalo di Santa Giusta – Oristano, rafforzando così la sua presenza nell’Isola. Al momento due gli approdi previsti nel mese di maggio e di settembre con la Diadema



ORISTANO - Il calendario crocieristico 2023 si arricchisce di importanti novità. È di alcune ore fa la conferma che la Costa Crociere sbarcherà anche nello scalo di Santa Giusta – Oristano, rafforzando così la sua presenza nell’Isola. Al momento due gli approdi previsti nel mese di maggio e di settembre con la Diadema, ma potrebbero a breve aggiungersi ulteriori piacevoli aggiornamenti.



La nave, tra le più grandi del gruppo armatoriale italiano - 306 metri di lunghezza e una capacità di circa 5 mila passeggeri - verrà ospitata alla banchina pubblica (500 metri di lunghezza e oltre 12 di profondità),

destinata dall’AdSP alle crociere che, finora, hanno fatto tappa nello scalo del sud ovest isolano. Sono 3, quindi, gli approdi confermati in calendario, compreso quello annunciato ad inizio anno dell’esclusivo veliero Sea Cloud, in programma il 7 maggio prossimo, seguito dalla Diadema del 23 maggio e del 26 settembre. Numero che potrebbe aumentare a breve con altre prenotazioni.



Un successo, quello raggiunto dall’Autorità di Sistema Portuale, che introduce il porto nel mercato delle big ships, forte di banchine, fondali, servizi di security e, non ultimo, di un potenziale di escursioni in gran parte inedito da proporre alla clientela.

In continua evoluzione, dunque, la pianificazione delle crociere nei porti di competenza dell’AdSP per l’anno in corso, con ulteriori integrazioni su Olbia e Cagliari, ma ancora ampi margini di trattativa che verranno esplorati a fine mese nel corso del Seatrade Cruise Global in Florida.