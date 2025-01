S.A. 24 marzo 2023 Geppi Cucciari in scena a Cagliari L´attrice sarà protagonista mercoledì 17 maggio e giovedì 18 maggio con la pièce scritta e diretta da Mattia Torre con musiche di Paolo Fresu e abito di scena di Antonio Marras



CAGLIARI - Geppi Cucciari è “Perfetta” al Teatro Massimo di Cagliari, con una replica straordinaria – mercoledì 17 maggio alle 20.30 – della pièce scritta e diretta da Mattia Torre, che si aggiunge a quella in programma giovedì 18 maggio alle 20.30, già sold out: un'intensa prova d'attrice con l'originale monologo al femminile, in cui la protagonista, una moderna donna in carriera, descrive le sue giornate mettendo l'accento sugli stati animo e i cambiamenti d'umore influenzati dal ciclo mestruale, un tema ancora tabù, sotto le insegne della Stagione 2022-2023 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



La cifra ironica di Mattia Torre, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e regista (prematuramente scomparso nel 2019), uno degli autori pià brillanti del panorama italiano (da “Boris” a “Parla con me”, “La linea verticale” e “Figli”) si sposa alla vis comica della poliedrica artista e conduttrice radio-televisiva, nel ruolo di una venditrice di automobili, impegnata nel difficile compito di conciliare impegni familiari e professionali: Geppi Cucciari interpreta una “eroina” contemporanea alle prese con le piccole e grandi tragedie del quotidiano.



“Perfetta” – produzione ITC2000, con testo e regia di Mattia Torre, musiche di Paolo Fresu e abito di scena di Antonio Marras – propone un insolito viaggio nell'universo femminile, attraverso lo sguardo, ma soprattutto le sensazioni e le emozioni della protagonista, da cui affiro, tra note di costume e strali satirici, anche un un vivace affresco della società.



Nella foto (di Daniela Zedda): Geppi Cucciari