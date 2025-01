S.A. 26 marzo 2023 100° Aeronautica: festa ad Alghero Martedì 28 marzo presso l’aeroporto militare di Alghero si svolgerà la cerimonia per il 100° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare e l’85° anniversario della fondazione dell’aeroporto



ALGHERO - Doppia festa all’aeroporto militare di Alghero per il Centenario dell’Aeronautica Militare e gli 85 anni della fondazione dell’aeroporto. Martedì 28 marzo presso l’aeroporto militare di Alghero si svolgerà la cerimonia per il 100° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare e l’85° anniversario della fondazione dell’aeroporto. Alla manifestazione saranno presenti le autorità locali e una rappresentanza di scolaresche del territorio. Dopo la cerimonia l’aeroporto militare aprirà le sue porte al pubblico dalle ore 12:30 alle ore 15:30.



Gli ospiti potranno così visitare l’aeroporto, in particolare il rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale, dove i volontari dell’associazione “Nel vivo della storia” saluteranno i visitatori con le divise e i mezzi originali dell’epoca. In mostra anche i mezzi che vengono utilizzati per l’assistenza ai velivoli e la sicurezza antincendio, i velivoli storici, la sala “Antoine de Saint Exupéry” dedicata al noto scrittore e una piccola mostra fotografica presso il circolo che ripercorrerà gli 85 anni di storia dell’aeroporto.



La Sezione dell’Associazione Arma Aeronautica di Alghero sarà presente con un suo stand e con i propri soci che contribuiranno a raccontare l’attività dell’aeroporto nel passato e a raccogliere eventuali donazioni per l’iniziativa di beneficienza “Un dono dal cielo per AIRC” che mira a raccogliere fondi per finanziare la fornitura di apparecchiature tecnologiche per la ricerca delle cure contro il cancro.