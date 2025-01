S.A. 26 marzo 2023 Futsal centra 20 vittorie e batte Villaspeciosa 5-2 dei giallorossi con le doppiette di Molina e Chighini e il gol di Fiori. Classifica invariata, ora la pausa: si torna in campo il 15 aprile



ALGHERO - La Futsal Alghero continua indisturbata la sua corsa in testa alla classifica di serie C1. Contro il Villaspeciosa arriva la ventesima vittoria in campionato. 5-2 il risultato finale del match giocato in un Pala Manchia gremito. Decisive le doppiette di Molina e Chighini e il gol di Fiori. Primo tempo un po' contratto dei giallorossi, che si portano in vantaggio con Molina ma vengono raggiunti dagli ospiti (1-1). Non facile anche la ripresa ma salgono in cattedra Chighini e soprattutto Fiori, quest’ultimo autore di un grandissimo gol, e la Futsal Alghero conquista tre punti pesantissimi in vista del rush finale.



Stop di due settimane, l’occasione giusta per ricaricare le batterie in vista delle ultime tre gare di campionato. Sabato 15 aprile la formazione di mister Rino Monti farà visita alla Ichnos Sassari, una delle squadre rivelazione di serie C1. Grande cornice di pubblico anche ieri al Pala Manchia, segno evidente del crescente interesse per il calcio a 5 ad Alghero. Proprio per questo la società giallorossa si augura che prima o poi in città possa essere realizzata una struttura adeguata.