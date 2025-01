S.A. 27 marzo 2023 Bostin Marriage in scena a Sassari e Cagliari Una commedia brillante, incentrata sull´incontro tra Anna e Claire, due dame della buona società, in passato legate da una relazione sentimentale, sullo sfondo dell´America di fine Ottocento



CAGLIARI - Donne allo specchio, tra ironia e passione, con “Boston Marriage” di David Mamet, nell'allestimento del Teatro Biondo Palermo e CTB / Centro Teatrale Bresciano, con due protagoniste del calibro di Maria Paiato e Mariangela Granelli, insieme con Ludovica D’Auria, per la regia di Giorgio Sangati in cartellone martedì 28 marzo alle 21 al Teatro Comunale di Sassari e da mercoledì 29 marzo fino a domenica 2 aprile al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa del CeDAC Sardegna.



Una commedia brillante, incentrata sull'incontro tra Anna e Claire, due dame della buona società, in passato legate da una relazione sentimentale, sullo sfondo dell'America di fine Ottocento: la conversazione, pur nello stile affettato dell'epoca, assume ben presto un ritmo più animato, mentre emergono le ragioni e i desideri dell'una e dell'altra, tra nuovi e antichi contrasti, in un susseguirsi di colpi di scena che coinvolgono anche la giovane cameriera, con finale a sorpresa.



La pièce del drammaturgo, sceneggiatore e regista americano, Premio Pulitzer nel 1984 oltre alle varie nominations agli Oscar, trae il titolo dall'espressione usata nel New England tra XIX e XX secolo per definire una convivenza tra due donne, economicamente indipendenti e libere dall'influenza maschile: un'opera divertente e attuale, che offre interessanti spunti di riflessione sulla condizione femminile e sulla parità, ma anche sulle differenze di classe, sull'ipocrisia e le convenzioni e sulla possibilità di seguire le proprie inclinazioni, in amore come nella vita.



Oltre la Scena / incontro con le artiste: giovedì 30 marzo alle 17.30 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari, Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria – interpreti di “Boston Marriage” di David Mamet - raccontano lo spettacolo, con una riflessione sulla drammaturgia contemporanea e sul rapporto fra teatro e società - conduce Eva Garau (ricercatrice di Storia Contemporanea presso l'Università di Cagliari).



Nella foto (di Serena Pea): gli attori in scena