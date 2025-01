S.A. 27 marzo 2023 L´Obra festeggia la Giornata del teatro È la prima volta che l’Obra Cultural organizza questa giornata e lo fa in un momento di particolare attivismo delle compagnie teatrali algheresi, basti pensare che nel 2023 andranno in scena tre o forse quattro commedie musicali in algherese



ALGHERO - Il 27 marzo 2023 è la Giornata mondiale del teatro, istituto a Vienna nel 1961 per l’Istituto Internazionale del Teatro, fortemente voluto dall’Unesco. La Giornata ha lo scopo di ricordare a tutti il valore universale del teatro ma, considerato che ad Alghero, il teatro è fatto prevalentemente in lingua algherese, ha una straordinaria capacità di tenere viva la lingua e possibilmente di trasmetterla alle nuove generazioni.



È la prima volta che l’Obra Cultural organizza questa giornata e lo fa in un momento di particolare attivismo delle compagnie teatrali algheresi, basti pensare che nel 2023 andranno in scena tre o forse quattro commedie musicali in algherese. E l’altra caratteristica del teatro algherese, è quella di aver contribuito a salvare tante canzoni della tradizione popolare che diversamente si sarebbero perse.



L’Obra Cultural con l’organizzazione di questa giornata ha l’obbiettivo di stimolare la creazione di nuove opere e di allargare la cooperazione tra le persone di teatro, sensibilizzare le istituzioni pubbliche, le scuole e l’opinione pubblica a favore della lingua algherese. All’iniziativa parteciperanno Anna Maria Ceccotti, Nanni Branca, Giovanni Irranca e Giovanni Chessa, tutte persone che hanno avuto e continuano ad avere un ruolo importante nel teatro in algherese. L’appuntamento è per lunedì 27 marzo 2023, alle ore 18.30, nella sala della Biblioteca Catalana, via Arduino n. 46.