S.A. 27 marzo 2023 Geppi Cucciari a teatro ad Alghero L´attrice sarda in scena con lo spettacolo “Perfetta”, scritto e diretto da Mattia Torre, con le musiche di Paolo Fresu e abito di scena dello stilista algherese Antonio Marras. L´appuntamento è per venerdì 19 maggio



ALGHERO - Geppi Cucciari al Civico Teatro Gavì Ballero di Alghero con lo spettacolo “Perfetta”, scritto e diretto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, le musiche di Paolo Fresu e abito di scena dello stilista algherese Antonio Marras. L'appuntamento è per venerdì 19 maggio alle ore 21.00. Il monologo racconta un mese della vita di una donna e mette l'accento sugli stati d'animo e i cambiamenti d'umore influenzati dalle quattro fasi del ciclo femminile.



La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche malinconiche e drammatiche. Sul palco interpreta una venditrice di automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Una vera "eroina" contemporanea, che affronta le piccole e grandi tragedie del quotidiano.