Cor 28 marzo 2023 Plus di Alghero, 10 famiglie target Attivato dal plus di Alghero il Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione rivolto a 10 famiglie con figli di età compresa tra gli 0 e gli 14 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative



ALGHERO - Il Plus di Alghero ha aderito al programma di intervento PIPPI (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), rivolto a 10 famiglie con figli di età compresa tra gli 0 e gli 14 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può risultare difficile garantire ai figli e a tutta la famiglia un giusto benessere. Le famiglie sono individuate in prima istanza dai servizi sociali territoriali dell’Amministrazione Comunale di residenza, attraverso una scheda di presentazione della famiglia candidata. l progetto è finanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), Missione 5 Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.1.



Successivamente tutte le famiglie proposte saranno prese in carico dall’Equipe Multidisciplinare del PLUS di Alghero in collaborazione con i Servizi Sociali di riferimento e saranno individuate le 10 famiglie target da inserire nella prima implementazione. L’obiettivo del PIPPI è quello di offrire alle famiglie un sostengo strutturato che permetta loro di apprendere nuovi stili educativi, più funzionali alla crescita positiva dei loro figli. Crediamo che questo sia possibile attraverso l’attivazione di processi di empowermant promossi da operatori formati, realizzati dentro una cornice che abbia come basi un sostegno intensivo, professionale e con dei tempi definiti (tra i 18 e i 24 mesi). Nell’arco del Programma si prevede di costruire e monitorare un progetto individualizzato per ogni bambino e i suoi genitori, che sono parte attiva assieme ai vari operatori che costituiscono l'equipe multidisciplinare.



Per rendere più efficace l'intervento si attivano a supporto della progettualità diversi dispositivi quali: l’educativa domiciliare: per individuare modalità per star bene con i propri figli attraverso l'accompagnamento di un educatore; il sostegno sociale (famiglie d'appoggio): per trovare anche fuori dal proprio nucleo familiare un sostegno concreto nella vita di tutti i giorni; i gruppi con i genitori: per promuovere momenti di confronto e condivisione sulle questioni legate all'essere genitore; il partenariato tra scuola, famiglia e servizi: per creare una rete di scambio e pensare azioni comuni con tutte le persone coinvolte nell'educazione del bambino. Al fine di creare una comunità di pratiche, condividere il modello e gli strumenti operativi del Programma PIPPI, il PLUS di Alghero offre la possibilità ad ogni operatore sociale e ad ogni operatore economico di accedere alla piattaforma MOOC, gestita dall’università di Padova, e di completare un percorso formativo di base (40 ore suddivise in 5 moduli). La formazione è fortemente consigliata per i case manager che proporranno le famiglie target.