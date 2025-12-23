 Skin ADV
Cor 16:42
Sons de l´Alguer Nova: concertina alla Pietraia
Artiste ed artisti che da tempo hanno scelto la lingua catalana di Alghero per produrre lavori discografici insieme alle nuove realtà che più recentemente si sono affacciate alla ribalta della programmazione culturale
Sons de l´Alguer Nova: concertina alla Pietraia

ALGHERO - Sons de l'Alguer Nova è lo spettacolo che riunisce gli autori ed interpreti della nuova era della musica algherese. Artiste ed artisti che da tempo hanno scelto la lingua catalana di Alghero per produrre lavori discografici insieme alle nuove realtà che più recentemente si sono affacciate alla ribalta della programmazione culturale. Dalla precorritrice della produzione di nuove canzoni in algherese Claudia Crabuzza, a Yasmin Bradi, Davide Casu, Eleonora Peana, Gionta e Riccardo, Enrico Ceravola, alle band Arbre del Peix e Lo Maquini, il movimento della musica d'autore ad Alghero sta vivendo un nuovo corso e un rinnovato slancio.

Scrivere canzoni in algherese è diventato un valore aggiunto, spesso occasione di riconoscimenti nazionali, che sta improntando sempre più il mondo culturale e artistico locale, merito anche di iniziative mirate che hanno sostenuto la canzone d'autore in lingua, come CantAlguer, promosso dalla Plataforma per la Llengua, e il più recente Festival Mare Llengua ideato dall'Associazione Cabirol. Il prossimo 2 gennaio, al Mercato Civico della Pietraia è in programma lo spettacolo in cui si alterneranno sul palco le esibizioni live, con la partecipazione delle giovani ospiti Aurora Bassu e Teresa Sanna, per un evento musicale straordinario che vuole caratterizzare il cartellone del Cap d'Any a l'Alguer.

Il programma prevede alle 17:00 laboratori a giochi per bambini, e alle 18:00 l'inizio del concertone. Sons de l'Alguer Nova è organizzata dall'Associazione Koremama, con la Plataforma per la Llengua, Connectem l'Alguer, il Comitato di Quartiere della Pietraia, e gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.
30 dicembre
In 7mila per Raf, oggi Kid Yugi e Low-Red
29 dicembre
Droga: maxi sequestro ad Alghero
30 dicembre
«Cacciotto amministra bene»



