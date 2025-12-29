 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaSaluteSanità › Donazione e trapianti: nuove risorse
Cor 20:22
Donazione e trapianti: nuove risorse
La Direzione generale della Sanità è incaricata di curare gli adempimenti necessari all’attuazione del provvedimento, assicurando il corretto utilizzo delle risorse e la continuità delle attività di donazione e trapianto sul territorio regionale.
Donazione e trapianti: nuove risorse

CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato l’attribuzione delle risorse aggiuntive regionali destinate al personale del Servizio sanitario regionale impegnato nelle attività di donazione, prelievo, trasporto e trapianto di organi e tessuti. Per l’anno 2025 sono stanziati complessivamente 1 milione ed 850 mila euro, come previsto dalla Legge di assestamento 2025-27 approvata nel mese di settembre.

Le risorse, definite a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e del comparto sanità, sono finalizzate a sostenere e valorizzare un ambito di attività di alta specializzazione e particolare complessità, che coinvolge una pluralità di professionalità e competenze fondamentali per garantire livelli elevati di assistenza. La ripartizione prevede l’assegnazione di incentivi al personale dell’ARNAS “G. Brotzu” per le attività di donazione, prelievo e trapianto, al personale dell’AREUS per le attività di trasporto e al personale delle ASL e delle Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari per le attività di donazione e segnalazione dei potenziali donatori.

Il provvedimento conferma le modalità già sperimentate positivamente nel triennio precedente e amplia la platea dei beneficiari, includendo tutto il personale coinvolto nei percorsi di trapianto, indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza. Le aziende sanitarie provvederanno alla distribuzione delle risorse attraverso accordi integrativi aziendali, nel rispetto della normativa vigente.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
29/12/2025
«Fallimento certificato, fermatevi»
Marco Tedde: «La sentenza della Corte Costituzionale che ha cassato le norme volute dalla presidente Todde sulla governance della sanità certifica un fallimento politico clamoroso e senza attenuanti»
16:47
«Sanità, un anno perso ad Alghero»
Fratelli d’Italia – Alghero sottolinea la bocciatura della riforma sanitaria da parte della Corte Costituzionale: l’ennesimo fallimento politico della Giunta Todde e di chi, nei territori, l’ha sostenuta senza spirito critico né senso di responsabilità
29/12/2025
La lettera: sanità algherese allo sfascio
Questa l´amara constatazione di un cittadino algherese, Paolo Casu, che si sente impotente di fronte a tanto scadimento. La lettera aperta integrale
29/12/2025
Commissari decaduti, è il caos. Pais: stop trasferimento Marino
Lo chiede Michele Pais, consigliere comunale della Lega ad Alghero e già presidente del Consiglio regionale della Sardegna, che richiama anche quanto formalmente riconosciuto dall’Assessorato regionale alla Sanità
29/12/2025
«Sanità sarda, caos e preoccupazione»
Alberto Bamonti, Noi Riformiamo Alghero: cresce la preoccupazione per il futuro dei diritti dei sardi alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
24/12«Commissari decaduti: ora stop per cambio al Marino»
24/12Al Brotzu nuova terapia per la beta-talassemia
24/12A cavallo porta i panettoni ai pazienti oncologici
23/12«Sanità, grande caos all´orizzonte»
23/12«Bocciatura per il poltronificio Todde»
23/12«Propaganda, divisioni e ospedale scomparso»
23/12Commissariamento Asl bocciato
22/12«Sul nuovo ospedale non si torna indietro»
22/12Rinviato il vertice sulla sanità ad Alghero
22/12«Sopraelevazione al Civile: servono le risorse»
« indietro archivio sanità »
29 dicembre
Droga: maxi sequestro ad Alghero
30 dicembre
In 7mila per Raf, oggi Kid Yugi e Low-Red
29 dicembre
«Fallimento certificato, fermatevi»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)