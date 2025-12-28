Cor 10:33

Successo per il Natale a Sant’Agostino

Gli eventi che hanno preceduto il Natale nel quartiere di Sant’Agostino sono stati davvero partecipati. Anche questa volta il CCN Sant’Agostino, sotto la guida dalla sua presidente Nichy Gesu, è riuscito ad animare il quartiere, illuminando a festa vie e piazze e organizzando appuntamenti che hanno richiamato la comunità

ALGHERO - Due fine settimana ricchi di eventi per “La Fiaba del Natale a Sant’Agostino-Da sogno a realtà”, tra accensioni di luminarie, alberi di Natale, presepe e momenti culturali e folkoristici, come “Nadal in Folk a Sant’Agustì” curato dall’Associazione Culturale Gruppo “Folk Sant Miquel Alghero e Musica dai Balconi a Sant’Agostino, a cura di Romano Marcias con la musica de “I soliti Ignoti”. Un momento molto sentito dagli organizzatori e da tutti i presenti è stato quello dell'accensione dell'albero in Largo Guillot. È stato Don Manuel, parroco del SS Nome di Gesù a benedirlo, dando lettura anche di un testo molto commovente in ricordo del piccolo Tommy, a cui l’albero è stato dedicato, e rivolto anche ai suoi genitori. In quel momento, in tanti si sono tenuti per mano sigillando la forza del messaggio.



Apprezzato il concerto itinerante della Banda Musicale “A.Dalerci” che ha anche fatto visita all'interno delle attività del centro commerciale naturale, infondendo colore e allegria.

Ancora musica, divertimento e atmosfera festosa grazie all'esibizione della scuola di ballo “Art & Movi” di Rosaria Dalerci, con le coreografie ispirate anche al Natale. Ottima la riuscita della raccolta di alimenti della Caritas parrocchiale dedicata alle famiglie bisognose del quartiere, della vendita delle stelle di Natale e Ciclamini e quella della castagnata con il ricavato destinato al restauro della chiesa. Con "La magia del Natale a Sant'Agostino", in collaborazione con Alghero Family a cura del Villaggio di Natale e con Ichnu Gioco Spettacolo Sport e Tricirco, in collaborazione con il Comitato Area, il CCN Sant’Agostino ha pensato anche ai più piccoli ritagliando per loro momenti di gioia e svago con spettacoli, giochi e balli.



«È stato un periodo intenso per tutti noi – ha dichiarato la presidente del CCN Sant’Agostino, Nichy Gesu. Vedere il quartiere così vivo e illuminato ma soprattutto la massiccia partecipazione delle persone ad ogni singolo appuntamento, è stato davvero importante. Un ringraziamento al Comune di Alghero, alla Fondazione Alghero, alla Regione Sardegna e alla CCIAA. Grazie al Comitato Area e alla parrocchia del SS di Gesù e a tutte le associazioni che prendono parte alle nostre iniziative – ha proseguito la presidente - che con la loro opera hanno contribuito a rendere speciale questo periodo di attesa del Natale nel quartiere. Abbiamo sentito la forza del fare comunità e sentiamo ancora di più come insieme si possa far crescere il quartiere e aiutarlo a migliorare».