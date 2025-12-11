 Skin ADV
Cor 16:36
Commissione idrogeno, Moro ringrazia
Il Consigliere comunale algherese e presidente della Commissione speciale relativa al progetto del treno ad idrogeno, Giampietro Moro, ringrazia per il lavoro svolto
ALGHERO - Con grande soddisfazione ed un percorso condiviso si sono conclusi ieri (29 Dicembre) i lavori della commissione speciale relativa al progetto del treno ad idrogeno con tratta Alghero centro - Alghero Aeroporto. Al termine della commissione si è giunti alla votazione unanime di un testo che ora passerà al vaglio del Consiglio Comunale per essere discusso e votato. In sostanza, così come concordato nelle ultime riunioni della commissione, si è deciso di addivenire ad una risoluzione o deliberazione consiliare che potesse far esprimere ciascun consigliere sul progetto ed impegnare Giunta e Sindaco nel raggiungimento di alcuni obiettivi ritenuti rilevanti e fondamentali per il territorio e per i portatori di interesse.

«Come Presidente della Commissione vorrei ringraziare i componenti per il loro fattivo contributo ed anche i capigruppo che hanno dato il giusto supporto ed un grande sostegno durante i lavori, sopratutto quelli relativi alla stesura del documento. Ringrazio inoltre l’Assessore Corbia per essere intervenuto sempre con puntualità e precisione ed il Dirigente Cosseddu per aver garantito la buona riuscita dei lavori della commissione. Ora non resta che affrontare la fase dei lavori del Consiglio Comunale, al fine di rimettere la politica locale al centro di decisioni che vengano puntualmente e sempre più spesso calate dall’alto senza il giusto coinvolgimento dei territori interessati» chiude Giampietro Moro.
