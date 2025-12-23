Cor 12:10 In 7mila per Raf, oggi Kid Yugi e Low-Red Colpo d´occhio straordinario nel Piazzale della Pace di Alghero per il concerto di Raf. Oggi si replica con Kid Yugi e Low-Red, mercoledì 31 dicembre il grande show con Gabry Ponte. Le immagini



ALGHERO - Un’apertura straordinaria per l’edizione che celebra i 30 anni dell’evento simbolo del Capodanno in Sardegna: oltre 7mila persone hanno riempito Piazzale della Pace per l'atteso concerto di Raf, che ha inaugurato le “notti magiche” dell’edizione anniversario, confermando l’evento come uno dei più attesi dell'isola. Un colpo d’occhio straordinario, con spettatori provenienti da tutta la Sardegna, ha trasformato il cuore della città in un’arena a cielo aperto, animata dai successi intramontabili dell’artista, Self Control, Infinito, Cosa resterà degli anni ’80 e Sei la più bella del mondo. Brani che hanno accompagnato un pubblico di tutte le età in un viaggio musicale di grande impatto emotivo.



Oggi si replica (apertura varchi ore 20) e tutto il palco sarà per i giovanissimi. Direttamente dal cuore della wave italiana, arriva ad Alghero Kid Yugi, uno dei nomi più caldi del momento. Nato nella provincia pugliese, a Massafra, ha conquistato tutti con il suo stile crudo, lirico e cinematografico, capace di fondere rime di strada e riferimenti dark in un mix unico. Con progetti come The Globe e I nomi del diavolo, e collaborazioni con Geolier, Lazza ed Ernia, ha portato la sua voce dalle piazze del Sud ai palchi di tutta Italia. Nella stessa serata si esibirà anche il giovane rapper sardo Low-Red - all'anagrafe Mario Serra - originario di Sassari e leader del collettivo Nuova Sardegna. Nel 2019 ha pubblicato “Mario mixtape”, suo primo lavoro solista a cui fa seguire “Mario II” del 2021. Mentre nel 2024 pubblica “The Biggest Sblao” e la repack del 2025 “The Biggest Sblao Eva Eva Eva”. La line-up prevede l'apertura con Aless Rau e Shoes on Records e il Dj set Shoes on Records fino all'1 di notte.



Il perfetto preludio al grande evento della notte di San Silvestro affidato a Gabry Ponte che trasformerà il cuore della città in una gigantesca pista da ballo sotto le stelle per una notte dance memorabile. Con una carriera straordinaria che si estende per oltre 25 anni, il dj e produttore multi-platino e nominato ai Grammy Gabry Ponte è una delle figure di spicco della musica dance mondiale. Prima di lui dj set F3DE, la musica live di Arbre del Peix e le cover dei Volume 2. L'edizione numero 30 del Cap d'Any de l'Alguer è realizzata dall'Amministrazione di Alghero e da Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production col contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.



