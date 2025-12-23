 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › In 7mila per Raf, oggi Kid Yugi e Low-Red
Cor 12:10
In 7mila per Raf, oggi Kid Yugi e Low-Red
Colpo d´occhio straordinario nel Piazzale della Pace di Alghero per il concerto di Raf. Oggi si replica con Kid Yugi e Low-Red, mercoledì 31 dicembre il grande show con Gabry Ponte. Le immagini
In <i>7mila</i> per Raf, oggi Kid Yugi e Low-Red

ALGHERO - Un’apertura straordinaria per l’edizione che celebra i 30 anni dell’evento simbolo del Capodanno in Sardegna: oltre 7mila persone hanno riempito Piazzale della Pace per l'atteso concerto di Raf, che ha inaugurato le “notti magiche” dell’edizione anniversario, confermando l’evento come uno dei più attesi dell'isola. Un colpo d’occhio straordinario, con spettatori provenienti da tutta la Sardegna, ha trasformato il cuore della città in un’arena a cielo aperto, animata dai successi intramontabili dell’artista, Self Control, Infinito, Cosa resterà degli anni ’80 e Sei la più bella del mondo. Brani che hanno accompagnato un pubblico di tutte le età in un viaggio musicale di grande impatto emotivo.

Oggi si replica (apertura varchi ore 20) e tutto il palco sarà per i giovanissimi. Direttamente dal cuore della wave italiana, arriva ad Alghero Kid Yugi, uno dei nomi più caldi del momento. Nato nella provincia pugliese, a Massafra, ha conquistato tutti con il suo stile crudo, lirico e cinematografico, capace di fondere rime di strada e riferimenti dark in un mix unico. Con progetti come The Globe e I nomi del diavolo, e collaborazioni con Geolier, Lazza ed Ernia, ha portato la sua voce dalle piazze del Sud ai palchi di tutta Italia. Nella stessa serata si esibirà anche il giovane rapper sardo Low-Red - all'anagrafe Mario Serra - originario di Sassari e leader del collettivo Nuova Sardegna. Nel 2019 ha pubblicato “Mario mixtape”, suo primo lavoro solista a cui fa seguire “Mario II” del 2021. Mentre nel 2024 pubblica “The Biggest Sblao” e la repack del 2025 “The Biggest Sblao Eva Eva Eva”. La line-up prevede l'apertura con Aless Rau e Shoes on Records e il Dj set Shoes on Records fino all'1 di notte.

Il perfetto preludio al grande evento della notte di San Silvestro affidato a Gabry Ponte che trasformerà il cuore della città in una gigantesca pista da ballo sotto le stelle per una notte dance memorabile. Con una carriera straordinaria che si estende per oltre 25 anni, il dj e produttore multi-platino e nominato ai Grammy Gabry Ponte è una delle figure di spicco della musica dance mondiale. Prima di lui dj set F3DE, la musica live di Arbre del Peix e le cover dei Volume 2. L'edizione numero 30 del Cap d'Any de l'Alguer è realizzata dall'Amministrazione di Alghero e da Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production col contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.

Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:42
Sons de l´Alguer Nova: concertina alla Pietraia
Artiste ed artisti che da tempo hanno scelto la lingua catalana di Alghero per produrre lavori discografici insieme alle nuove realtà che più recentemente si sono affacciate alla ribalta della programmazione culturale
29/12/2025
L´Isola dei concerti: tutti gli eventi di Capodanno
La Sardegna si trasforma in una grande arena dove spettacoli e concerti non mancheranno in nessuna piazza. Cachet importanti per artisti e produttori grazie ai contributi voluti dall´assessorato regionale al Turismo
27/12/2025
Galà lirico di Capodanno al Teatro di Alghero
Giovedì 1° gennaio alle 20.30, al Teatro Civico di Alghero arriva il Galà lirico di Capodanno per celebrare l’importante ricorrenza con “Un brindisi al 2026 in musica”. Sul palcoscenico del “Gavino Ballero” saranno protagonisti il soprano sassarese Francesca Sassu e il tenore Valerio Borgioni
23/12/2025
Olbia, navette gratuite per il capodanno
L´amministrazione comunale invita pertanto anche il pubblico di Olbia che non utilizza abitualmente il trasporto urbano a parcheggiare le auto in sicurezza e godersi il concerto di Mengoni e Lazza senza pensieri con le navette gratuite
26/12Max Pezzali, bus-navetta a Sassari
27/12Estudi Polifònic, concerto di fine anno
22/12Belcanto Christmas Party al Civico di Sassari
24/1229, 30, 31 dicembre: gli artisti del Cap d´Any
22/12Concerti a sorpresa di Mauro Uselli ad Alghero
22/12Successo per la SixSeasons Band ad Alghero
18/12Raimondo Dore in concerto a Villanova Monteleone
20/12Nadal en Polifonia ad Alghero
19/12Alguer Summer Festival: ad agosto lo spettacolo del K-pop
19/12Grande pubblico per l´omaggio a Pasqual Gallo
« indietro archivio concerti »
29 dicembre
Droga: maxi sequestro ad Alghero
30 dicembre
«Cacciotto amministra bene»
30 dicembre
«Sanità, un anno perso ad Alghero»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)