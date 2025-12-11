 Skin ADV
Cor 11:38
«Cacciotto amministra bene»
Parole di Mario Bruno, dirigente regionale del Partito democratico e già sindaco ad Alghero. Dopo l´intervista di qualche giorno fa e l´attacco delle forze di opposizione, la replica
«Cacciotto amministra bene»

ALGHERO - «Credo che Tedde e i capigruppo delle forze di minoranza debbano rassegnarsi: non è attraverso interpretazioni immaginarie e mistificatorie delle mie parole che si possa innalzare la qualità della proposta dell’opposizione, né tantomeno mettere in difficoltà una Giunta che sta amministrando bene la città. Il mio giudizio sulla Giunta Cacciotto è chiaro e netto: sta affrontando con serietà e con il giusto piglio le numerose problematiche amministrative e, al tempo stesso, sta progettando con visione il futuro della città». Parole di Mario Bruno, dirigente regionale del Partito democratico e già sindaco ad Alghero, in replica alle forze di minoranza in Consiglio Comunale ad Alghero.

«Le opere pubbliche in corso di realizzazione, comprese quelle sportive, il Piano Urbanistico Comunale che potrebbe arrivare all’adozione già nella prima parte del prossimo anno, la cura del verde urbano e il nuovo appalto per la nettezza urbana - di cui inizieremo a vedere risultati concreti nel corso del 2026 - rappresentano solo alcune delle direttrici che mi portano a ritenere che questa consiliatura, guidata da Raimondo Cacciotto, sarà positiva e lascerà un segno duraturo».

«Anche l’auspicato rafforzamento dell’esecutivo va letto in questa prospettiva: migliorare ulteriormente la qualità complessiva del governo cittadino e rendere più armonico ed efficace il rapporto con le società partecipate. Quindi, un grande augurio a Raimondo Cacciotto, perché possa continuare nella sua azione. Lo vedo crescere sempre più al servizio della città, con grande trasparenza, competenza e autorevolezza. E questo è un grande bene per Alghero, di cui essere orgogliosi» chiude Mario Bruno rivolgendo a tutti gli auguri di buon anno.

Foto d'archivio
