S.A. 31 marzo 2023 Turismo, dal 3 aprile parte Ross 1000 In pensione Sired dopo 10 anni. La nuova piattaforma contribuirà a facilitare il conferimento dei dati sui flussi turistici da parte degli operatori delle strutture ricettive



CAGLIARI - «Dopo dieci anni di esercizio, la procedura Sired viene completamente rinnovata e da lunedì 3 aprile tutti gli operatori delle strutture ricettive utilizzeranno una nuova versione: ‘Ross 1000’, molto più intuitiva e semplice da usare. Contribuirà a facilitare il conferimento dei dati sui flussi turistici da parte degli operatori delle strutture ricettive, utilizzando un’unica piattaforma per la trasmissione alla Regione dei dati con finalità statistiche, richiesti anche dall’Istat, e l’invio alla Questura dei dati personali degli ospiti per le finalità di pubblica sicurezza».



Lo ha spiegato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione del nuovo sistema informatico di raccolta ed elaborazione dei dati turistici. Tra i principali vantaggi della nuova piattaforma, che sarà continuamente implementata, l’invio in automatico dei dati alla Questura; l’acquisizione dei dati degli ospiti direttamente dai programmi che usano le strutture ricettive; l’Interfaccia moderna utilizzabile su qualunque dispositivo, anche mobile; la gestione di più strutture utilizzando uno stesso utente proprietario o gestore; la fornitura di statistiche alla struttura; il coinvolgimento dei Comuni che hanno adottato l'imposta di soggiorno.



Nella foto: un momento della conferenza stampa di presentazione