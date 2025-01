S.A. 31 marzo 2023 72 aziende sarde al Vinitaly Uno stand della Sardegna alla 55esima edizione del Vinitaly, la prestigiosa manifestazione fieristica del vino e dei distillati in programma a Verona dal 2 al 5 aprile



CAGLIARI - Sono 72 le aziende del settore vitivinicolo che prenderanno parte, quest’anno, alla 55esima edizione del Vinitaly, la prestigiosa manifestazione fieristica del vino e dei distillati in programma a Verona dal 2 al 5 aprile. «In Sardegna – afferma il presidente della Regione, Christian Solinas – la vite e il vino sono presenti da circa 5.000 anni. Il nostro territorio, caratterizzato dal gioco delle altitudini, dalla varietà di terreni e climi, e dal grande patrimonio di vitigni autoctoni, unitamente al fatto che la Sardegna non ha subito, se non in minima parte, l’invasione dei vitigni internazionali, ha conferito alla nostra Isola una caratteristica di biodiversità che è la principale risorsa della vitivinicoltura sarda».



La collettiva delle 72 imprese vitivinicole troverà spazio in un’area di oltre 1700 metri quadrati all’interno del Padiglione 8 di Veronafiere, all’interno della quale vi sarà anche uno spazio istituzionale dove, come già avvenuto nelle precedenti edizioni, saranno organizzati momenti di degustazione delle eccellenze vitivinicole dell'Isola in abbinamento ai prodotti agroalimentari tipici. Sono stati organizzati in particolare sette eventi, concepiti come momenti seminariali, in cui l’enologia, la gastronomia e le tradizioni si incontrano per raccontare il territorio. Quasi il 40% del vino prodotto in Sardegna va oltre mare e di questo, il 50% va all’estero (di questo, il 60% in Europa, il 30 % in America, e il 10 % in Asia). La superficie vitata in Sardegna è pari a poco più di 27.000 ettari, e circa 300 sono le aziende che hanno almeno un’etichetta. La Sardegna vanta attualmente 19 Denominazioni di origine DOC e una Denominazione d’Origine Controllata DOCG relativa al Vermentino di Gallura.