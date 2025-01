S.A. 31 marzo 2023 Traghetto Asinara a Pasquetta e 25 Aprile La linea marittima Porto Torres-Cala Reale sarà in servizio anche nelle giornate di Pasquetta e del 25 aprile. È quanto hanno comunicato l´assessorato regionale ai Trasporti e la Delcomar in risposta a una lettera inviata nei giorni scorsi dal sindaco Massimo Mulas



PORTO TORRES - La linea marittima Porto Torres-Cala Reale sarà in servizio anche nelle giornate di Pasquetta e del 25 aprile. È quanto hanno comunicato l'assessorato regionale ai Trasporti e la Delcomar in risposta a una lettera inviata nei giorni scorsi dal sindaco Massimo Mulas insieme all'assessore all'Asinara Massimiliano Ledda. Nel documento veniva chiesto che la motonave Sara D, che opera in continuità territoriale sulla linea Porto Torres - Asinara, garantisse il servizio di trasporto anche nelle giornate di lunedì 10 aprile (Pasquetta) e lunedì 25 aprile 2023. Questo in considerazione che in quelle giornate si verifica un maggior di presenze di turisti e cittadini che desiderano trascorrere le festività sull'isola.