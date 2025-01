S.A. 3 aprile 2023 «Cultura del vino contro spopolamento sardo» E´ l´aspetto sottolineato dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais al rientro dalla 55ma edizione del Vinitaly in corso a Verona: le famiglie sarde sono protagoniste della transizione ecologica



CAGLIARI - «Moltissimi dei produttori presenti al Vinitaly sono figli o nipoti di viticoltori che hanno deciso di portare avanti la tradizione familiare, valorizzando saperi e tradizione che sono il punto di forza del nostro sistema economico caratterizzato dalla qualità e sostenibilità». E' l'aspetto sottolineato dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais al rientro dalla 55ma edizione del Vinitaly in corso a Verona.



«Le imprese familiari e le cooperative, come quella di Santa Maria La Palma e Jerzu, sono tra le più innovative in Sardegna, e non solo. L’attaccamento al territorio, il “potere del passato” ed i vincoli dei legami affettivi che caratterizzano le imprese familiari non sono limiti alla sperimentazione e all'innovazione, tutt'altro, sono agenti di creazione e cambiamento della conoscenza» continua Pais. «Le famiglie sono protagoniste della transizione ecologica, danno risposte alla comunità e realizzano prodotti originali che arricchiscono l'economia e il territorio in centri spesso marginali dove si rischia lo spopolamento» conclude il presidente Pais.



Nella foto: Michele Pais