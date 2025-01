S.A. 3 aprile 2023 Ute Alghero: conferenze della settimana Si inizia oggi, lunedi 3 aprile, con il Professor Luigi Sanciu, Docente di Geologia della Sardegna. Tutti gli appuntamenti della settimana



ALGHERO - Lunedi 3 aprile 2023, presso la Sede di Via Sassari 179, alle ore 16.30 il Professor Luigi Sanciu, Docente di Geologia della Sardegna terrà la Conferenza: "ALGHERO, DAL TEMPO DEI DINOSAURI AD OGGI”. Martedì 4 aprile 2023 alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari 179, il Professor Emmanuele Farris, Ordinario di Botanica Ambientale Applicata presso l'Università agli Studi di Sassari, Delegato del Rettore, Coordinatore della Società Botanica. Professore Associato di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche Naturali, terrà la Conferenza: “INFRASTRUTTURE VERDI URBANE: DA COMPLEMENTO D’ARREDO A COMPONENTE FUNZIONALE ESSENZIALE PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE CITTA’ MEDITERRANEE". Giovedì 6 aprile 2023 alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari 179, la Dottoressa Alessandra Derriu , Archivista dell'Archivio Diocesano di Alghero-Bosa, Scrittrice e Storica, terrà la Conferenza: “L’INQUISIZIONE IN SARDEGNA, I VESCOVI E LA STREGONERIA”.



Nella foto: Emmanuele Farris