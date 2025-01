S.A. 3 aprile 2023 Insularità, nasce Osservatorio Sardegna-Sicilia L’osservatorio congiunto tra le due Isole avrà il compito di verificare, analizzare, fotografare passo dopo passo il percorso avviato con la riforma costituzionale



CAGLIARI - Nasce l’osservatorio Sardegna-Sicilia, che segna una tappa fondamentale per monitorare l’attuazione del principio di insularità, a partire dal DDL sul regionalismo differenziato. A presentare il Comitato promotore del nuovo organismo di controllo, a Roma, sono stati Michele Cossa, del Comitato promotore per l’inserimento del principio di insularità in Costituzione, Gaetano Armao, UNIPA, Presidente dall'Associazione per l'insularità, Giannina Usai, Segretario regionale ANCIM (Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori), oltre ad alcuni parlamentari eletti nelle Isola, sindaci delle isole minori e ai rappresentanti delle Organizzazioni di categoria.



L’osservatorio congiunto tra le due Isole, che vedrà come protagoniste gli atenei di Palermo, Cagliari e Sassari e le organizzazioni di categoria a livello regionale e nazionale, avrà il compito di verificare, analizzare, fotografare passo dopo passo il percorso avviato con la riforma costituzionale. Un lavoro prezioso anche per elaborare proposte concrete da sottoporre ai governi regionali e al governo nazionale. «Inizia una nuova fase di lavoro - spiega Michele Cossa - che vede impegnate in prima linea le due Isole maggiori con l’obiettivo di dare concretezza al principio di insularità. Per la prima volta Sardegna e Sicilia si muovono insieme e, pur partendo da condizioni differenti, puntano a perseguire un obiettivo comune».



Nella foto: Michele Cossa