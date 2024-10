S.A. 9 aprile 2023 Caval Marì, tolti i sigilli: ora il bando dopo via libera al bilancio Formalmente dissequestrato all´indomani dell´intervento dei militari del Noe di Sassari nel mese di gennaio e restituito nella piena disponibilità del Comune di Alghero. Bando e riqualificazione dopo approvazione bilancio



ALGHERO - Caval Marì formalmente dissequestrato all'indomani dell'intervento dei militari del Noe di Sassari nel mese di gennaio e restituito nella piena disponibilità del Comune di Alghero. E' quanto prevede l'ordinanza firmata e trasmessa nei giorni scorsi ai competenti uffici comunali dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari. «L'immobile di circa 503 metri quadri ubicato sulla passeggiata algherese, da numerosi anni degradato e abbandonato, sarà così totalmente riqualificato per precisa scelta della Maggioranza consiliare: pronto l'avviso pubblico rivolto agli operatori commerciali qualificati, che prevede la sua completa valorizzazione e la futura gestione» si legge nella nota diffusa da Porta Terra.



Il bando sarà pubblicato una volta approvato il Bilancio, conferma il sindaco di Alghero Mario Conoci, che sottolinea le numerose e positive interlocuzioni tra i competenti uffici di Comune, Regione e Demanio dello Stato che hanno portato allo sblocco della procedura che permetterà di riportare ai vecchi splendori la storica struttura. «Scelta in linea con i progetti della Maggioranza e della Giunta che all'atto dell'insediamento ha avviato un più ampio percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico» sottolinea l'assessora al Demanio Giovanna Caria.