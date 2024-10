S.A. 11 aprile 2023 L´algherese Fois presenta l´ultimo libro Appuntamento il 14 aprile alla Biblioteca San Michele di Alghero: lo scrittore Massimiliano Fois presenterà il suo nuovo libro dal titolo "Emilia e il soldato della Wehrmacht"



ALGHERO - Venerdì 14 aprile 2023 alle ore 18:00, presso la Biblioteca San Michele in largo Lo Quarter ad Alghero, lo scrittore Massimiliano Fois presenterà il suo nuovo libro dal titolo "Emilia e il soldato della Wehrmacht" (Nemapress Edizioni). Dialogheranno con l’autore Valentina Piredda-Sardinia, ideatrice del progetto AUSTRIAMENTIS, e Neria De Giovanni, direttrice della casa editrice Nemapress di Alghero. L'ingresso è libero.



Il romanzo è nato dalla creatività dell'autore durante una residenza di scrittura a Bosa nell'ambito del progetto AUSTRIAMENTIS. Si tratta di una storia d'amore ambientata a Bosa durante la seconda guerra mondiale che vede coinvolti una giovane bosana, per l’appunto Emilia, e un soldato austriaco di nome Aldemar. Sono infatti numerosi i riscontri in documenti storici di quegli anni che testimoniano la presenza della milizia austro-tedesca nel territorio di Bosa. L'autore, che ha ricevuto importanti riconoscimenti nei campi della poesia, della narrativa e della saggistica, è anche direttore artistico del M.A.S.E. – Museo Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero.



