Racconti sul vino in Piazza Tola

SASSARI - In piazza Tola terzo appuntamento stagionale con la piccola rassegna eno-letteraria Racconti sul vino – seconda vendemmia. Dopo la sbornia musicale di due settimane fa, con la straordinaria e applauditissima performance di Giuliano Rassu e Maria Antonietta Fraoni, domani mercoledì 12 aprile alle 19,30 si torna alla Vineria Tola. Al centro della tavola ci sono sempre la passione per il buon vino e il buon bere, lo scrivere leggero e ironico, ma stavolta l’abbinamento è ancora più ardito: Wine&Sport: is it possibile?



Proveranno a dare una risposta a questo annoso quesito i protagonisti dell’evento di mercoledì: Francesco Salis e Francesco Piredda, storiche colonne della Progetto Sport, insieme ad Andrea Sini in rappresentanza della sua Sandalia, daranno vita a un’edizione particolare - sul piano eno-letterario, appunto - dello storico derby del calcio amatoriale cittadino. Ad arbitrare l’incontro sarà John McSun, anima della rassegna organizzata da Fabio Masia della Vineria Tola in collaborazione con la Biblioteca Popolare dello Sport. Ampio spazio anche ai dinamici C.L.I.P., collettivo letterario sempre più emergente. E altre sorprese, sempre in agguato dalle parti di piazza Tola.



Cos’è la piccola rassegna eno-letteraria Racconti sul vino – 2ª vendemmia? Una serie di micro reading e di serate a tema con sullo sfondo e sui tavoli proprio il vino (uno a settimana, il mercoledì a partire dalle 19,30 in Vineria Tola) affidati a estro, esperienze, “bevute” e disponibilità di donne, uomini, artisti, giornalisti, cinefili, scrittori, musicisti, statistici, sceneggiatori, sportivi amanti dello scrivere ed esperti del buon bere. Perché “Ogni calice bevuto, ha una storia da raccontare” e le storie nate all’ombra di rossi e bianchi e pure rosati di Sardegna superano i confini e le porte di bar e cantine andando a conquistare mondi spesso lontani e “apparentemente impossibili” da raggiungere: sport, musica e cinema. Ogni singolo appuntamento si svolgerà negli spazi interni o esterni della Vineria Tola, nel rispetto delle eventuali restrizioni ancora in vigore e delle norme di contrasto alla pandemia. L’invito è sempre e soltanto al bere responsabile, riservato (in forma alcolica) soltanto ai maggiorenni.