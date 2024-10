S.A. 12 aprile 2023 Il libro di Fabrizio Silei a Uri Scrittore e artista con i suoi romanzi per ragazzi e le sue immagini ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti. Giovedì 13 aprile nuovo appuntamento con il mondo dei libri e degli autori proposto dal festival Dall´altra parte del mare



URI - Giovedì 13 aprile nuovo appuntamento con il mondo dei libri e degli autori proposto dal festival Dall'altra parte del mare. Protagonista della serata sarà lo scrittore Fabrizio Silei che incontrerà il pubblico dei lettori alle 18.30 nella Biblioteca Comunale di Uri Per presentare il suo ultimo libro "Gli occhi del serpente" (Giunti). Fabrizio Silei ha lavorato per anni come sociologo, dedicandosi soprattutto alle tematiche dell’identità e della memoria. Ha raccolto testimonianze di chi ha vissuto la guerra e i lager nazifascisti, memorie del mondo contadino, storie e leggende della tradizione toscana: esperienze confluite in Trappola per volpi suo esordio nel giallo, primo di una serie con protagonisti Pietro Bensi e Vitaliano Draghi.



Il secondo romanzo La rabbia del lupo è uscito per Giunti nel 2021. I suoi libri sono stati tradotti in 21 Paesi. Scrittore e artista con i suoi romanzi per ragazzi e le sue immagini ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti. Vincitore del Premio Andersen 2012 (l’Oscar della letteratura per ragazzi), è stato definito “una delle voci più alte e qualificate della nuova narrativa per l’infanzia”.



La sua ricerca iconica si muove a cavallo fra illustrazione, design e fotografia attraverso il recupero di materiali poveri come legno, carta e cartone e l’utilizzo della luce. I suoi libri illustrati tendono sempre a creare una proposta concettuale e creativa in cui la narrazione si fa gioco e apertura di possibilità per il bambino che è invitato a continuare liberamente il racconto e la sperimentazione dell’artista. Biblioteche, festival, scuole, comuni e spazi pubblici hanno ospitato sue opere e istallazioni. Ma il libro è sempre il veicolo privilegiato del suo narrare insieme all’incontro con i bambini che partecipano alla creazione e danno vita alle sue opere. Nel 29014 si è aggiudicato il Premio Andersen come miglior scrittore.