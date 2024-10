Cor 11 aprile 2023 Dario Olmeo presenta il Gin Soero al sindaco di Alghero Al primo cittadino, Olmeo ha illustrato il prodotto che nasce ad Alghero e viene commercializzato in tutta Italia e in alcuni Paesi Europei (Grecia e Spagna). Il Gin è anche un omaggio alla città



ALGHERO - Il sindaco di Alghero Mario Conoci, nel suo ufficio di Porta Terra, ha voluto incontrare il giovane imprenditore algherese Dario Olmeo, ideatore del Gin Soero. Al primo cittadino, Olmeo ha illustrato il prodotto che nasce ad Alghero e viene commercializzato in tutta Italia e in alcuni Paesi Europei (Grecia e Spagna). Il Gin è anche un omaggio alla città, Soero – racchiude insieme due parole, “Sole” e “Alghero” – è un Distilled Gin totalmente ispirato all’estate e al mare di Alghero, dal favoloso tramonto sul mare di Capo Caccia che ha dato origine a tutto: il nome, i sentori, la bottiglia. Nel complimentarsi con Dario Olmeo, il sindaco Conoci ha aggiunto: «Questa iniziativa significa che anche da Alghero si può avviare un'attività di successo in un campo difficile e complicato con concorrenti importantissimi. Questo dimostra che ad Alghero ci sono giovani che riescono a impiantare imprese importanti che competono con le più grandi imprese del mondo. Mi pare un bel segnale di incoraggiamento per i nostri giovani per stare ad Alghero e investire sulla loro città».



Il Gin Soero, in poco tempo, si è imposto all'attenzione dei consumatori e degli esperti vincendo diversi premi, alcuni di notevole importanza come Bar Awards – Innovazione dell'anno 2021, Bar Italia 2022 primo posto assoluto nella finale di Montecarlo e Brands Award 2022 nella categoria alcolici alla GDO week. Soero è un premium Gin distillato artigianalmente prodotto al 100% con ingredienti selezionati con cura che fanno sì che abbia una qualità eccellente ed un gusto distintivo. Ci ricorda i profumi e le fragranze regalate dalla natura, che ci fanno sognare, palpitare e godere a pieno della stagione calda amplificandone le emozioni.



Il suo colore dorato luminoso, ci ricorda il sole simboleggiando la luce e la creatività. Un Gin che raggruppa più botaniche e va a celebrare diverse regioni dell’Italia. Valorizzato dal processo di distillazione risulta delicato, profumato ed unico nel suo genere. Nasce da una ricetta di 13 aromi con la volontà di distinguersi da tutti i gin già in commercio: Ginepro, Mirto, Rosa, Miele, Coriandolo, Lavanda, Arancia Viola, Cardamomo, Limone, Gelsomino, Pepe nero e Angelica. Uno stile fresco, armonioso, con vivaci note di agrumi, ben bilanciato con una finitura soave. Soero Gin è molto apprezzato e recensito dai più famosi Bartenders e Mixologists d’Italia. Soero Gin viene distillato e perfezionato nella Distilleria Zamperoni (un’azienda pluripremiata ,conosciuta da tre generazioni). Gin adatto a tutti i tipi di cocktails o da degustare liscio e ben freddo.