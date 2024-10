S.A. 12 aprile 2023 Danza: Le Quatttro Stagioni ad Alghero Tournée nell´Isola de "Le Quattro Stagioni" di COB / Compagnia Opus Ballet, una creazione della coreografa Aurelie Mounier sulle musiche di Antonio Vivaldi. Appuntamento ad Alghero il 14 aprile



ALGHERO - Sulle note di Antonio Vivaldi con “Le Quattro Stagioni” di COB / Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello: si ispira alla musica del compositore veneziano la creazione della coreografa francese Aurelie Mounier, un poetico racconto per quadri sul ciclo della natura in cartellone giovedì 13 aprile alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, venerdì 14 aprile alle 21 al Teatro Civico di Alghero, sabato 15 aprile alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale e infine domenica 16 aprile alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Danza firmata CeDAC Sardegna.



Sotto i riflettori i danzatori Giuliana Bonaffini, Aura Calarco, Emiliano Candiago, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Riccardo Papa e Frederic Zoungla interpretano le intriganti geometrie di corpi in movimento che restituiscono le atmosfere ora idilliache e sospese, ora energiche e pulsanti di vita sottese ai celebri concerti per violino, archi e basso continuo, in una rappresentazione quasi “pittorica” del paesaggio che muta con il trascorrere dei mesi.



Le metamorfosi della natura corrispondono in parte alle diverse fasi dell'esistenza umana, dalla dolcezza dell'infanzia allo splendore della giovinezza, poi la pienezza della maturità e infine il tempo della vecchiaia, che si perpetuano attraverso le generazioni: ne “Le Quattro Stagioni” danza e musica si fondono per mostrare la brevità e caducità di tutte le creature, ma anche l'imperitura bellezza e l'armonia del cosmo.



Nella foto (di Ivana Scimone): una coreografia da Le Quattro Stagioni