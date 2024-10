S.A. 12 aprile 2023 Esao Awards: Accademia Olearia podio bis Due eccellenze di Accademia Olearia quali “Riserva del produttore” Sardegna Dop e il Gran Riserva Giuseppe Fois si sono aggiudicati rispettivamente il primo e il secondo posto assoluto come migliori oli italiani



ALGHERO - Accademia Olearia porta a casa nuovi importanti riconoscimenti dalla Spagna, agli ESAO Awards della Escuela Superior del Aceite de Oliva, uno dei concorsi internazionali più importanti, nella terra “regina” dell’olivicoltura. La Scuola Superiore dell’Olio d’Oliva di Spagna è un punto di riferimento internazionale sulla formazione e cultura dell’olio d’oliva ed è stata la prima scuola spagnola specializzata nel settore olivicolo.



Due eccellenze di Accademia Olearia quali “Riserva del produttore” Sardegna Dop e il Gran Riserva Giuseppe Fois si sono aggiudicati rispettivamente il primo e il secondo posto assoluto come migliori oli italiani. Un altro ottimo risultato, che conferma i numerosi successi già ottenuti dall’azienda sarda nei concorsi nazionali e internazionali, come il recente riconoscimento da Gambero Rosso quale azienda dell’anno. «Impegno, passione, trasparenza e qualità sono i valori con cui iniziamo ogni giornata per garantire prodotti sempre eccellenti con il massimo rispetto e riconoscenza verso la nostra terra» ha commentato la famiglia Fois.