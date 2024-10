S.A. 14 aprile 2023 «Sulla Sassari-Alghero si rischiano i fondi» E´ l´ex sindaco di Alghero Mario Bruno a tornare sulla spinosa questione che da decenni resta un´incompiuta per il territorio. Bruno: sulla Sassari-Alghero non si deve mollare di un centimetro fino ad ottenere subito il risultato



ALGHERO - «Sulla Sassari-Alghero il Governo si esprima e ci dica dove sta la verità. Una continua presa in giro dei sardi. Il Ministro Salvini aveva annunciato lo sblocco entro Natale scorso, ma è passata anche Pasqua ed abbiamo il timore che questa volta si perdano le risorse. Fatto fronte al maggiore fabbisogno economico di 38.226.751,87 di euro, dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime e conservate fino al 31 dicembre prossimo le risorse dello Sblocca Italia finanziate nella seconda parte del 2014, ora per Solinas i problemi li starebbe ponendo l’ANAS per non precisate “criticità progettuali”. Ne ’ANAS ne il Ministro delle Infrastrutture, a cui l’ANAS risponde, si esprimono. Vogliamo invece vederci chiaro».

E' l'ex sindaco di Alghero Mario Bruno a tornare sulla spinosa questione che da decenni resta un'incompiuta per il territorio. «E’ vergognoso il silenzio istituzionale. Un continuo stomachevole rimpallo di responsabilità. L’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali quasi un anno fa aveva informato il governatore Solinas, in qualità di Commissario Straordinario per la viabilità in Sardegna, di aver concluso l’attività di aggiornamento della parte economica del Progetto Esecutivo, già approvato da tempo. Ma niente si è mosso» prosegue il consigliere comunale di centro-sinistra.



E conclude: «E’ intollerabile che i tempi per lo sblocco dei lavori del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) con la circonvallazione urbana e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l’aeroporto di Alghero –Fertilia (bretella per l’aeroporto), continuino ad allungarsi a causa dell’immobilismo del Presidente della Regione. Di lui ricordiamo le parole con cui ha festeggiato la sua nomina a commissario “l’Isola è protagonista delle proprie scelte e del proprio futuro”. Tanto protagonista da essere ora responsabile di questo fallimento e dello svilimento della nostra autonomia».